Metal

88 playlist(s)

Metal Hotlist

Metal Hotlist
Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Running to Metal

Running to Metal
Hard Rock

Hard Rock
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
New Metal

New Metal
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Japan Metal

Japan Metal
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
80's & 90's music

80's & 90's music

2.9K views

80s Heavy Metal

80s Heavy Metal

26K views

Rock

Rock

344 views

Power Metal

Power Metal

1.2K views

Rock N Roll

Rock N Roll

18K views

Black Metal megamix

Black Metal megamix

15K views

morning mix

morning mix

1.2K views

Spring 2026

Spring 2026

436 views

metalcore favorites

metalcore favorites

1.1K views

Renya Trusty playlist

Renya Trusty playlist

425 views

Death

Death

48K views

metalcore

metalcore

14K views

Zombie Farm

Zombie Farm

541 views

Rock kills stress

Rock kills stress

1.6K views

90s Industrial

90s Industrial

330 views

metale

metale

3.7K views

Metal

Metal

9.5K views

best the best

best the best

5.9K views

musikk

musikk

462 views

Old Scool Melodic Death Metal

Old Scool Melodic Death Metal

817 views

메탈

메탈

560 views

Running modern metal

Running modern metal

285 views

Old school metal playlist

Old school metal playlist

27K views

metalcore ish

metalcore ish

542 views

Rock is not dead yet in 2024

Rock is not dead yet in 2024

26K views

booty workout

booty workout

868 views

Death Metal

Death Metal

6.6K views

industrial metal

industrial metal

258 views

Metal

Metal

2.7K views

Active Rock - 2026

Active Rock - 2026

1.2K views

Rock

Rock

7.2K views

Metalhead

Metalhead

823 views

Riffs

Riffs

277 views

Rock/metal

Rock/metal

58K views

Rocky Horror

Rocky Horror

648 views

Heavy/Alt

Heavy/Alt

2.3K views

80s Hair Metal Playlist

80s Hair Metal Playlist

44K views

Metal Breakdowns 2025

Metal Breakdowns 2025

1.2K views

Jesea Lee's Top 50 Trending Tracks of 2025

Jesea Lee's Top 50 Trending Tracks of 2025

8.2K views

Deathcore relaxation

Deathcore relaxation

3K views

Power Metal

Power Metal

305 views

death metal

death metal

984 views

Work Out

Work Out

31K views

Winter 2026

Winter 2026

581 views

Guitar Rock

Guitar Rock

9.5K views

Rumbling

Rumbling

681 views

more metal

more metal

3.7K views

Metallo pesante

Metallo pesante

306 views

Deathcore de recientemente descubrimiento

Deathcore de recientemente descubrimiento

29K views

Something Noisy

Something Noisy

584 views