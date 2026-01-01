African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

493 views

Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

1.3K views

Amapiano

Amapiano

2.4K views

Soft Naija

Soft Naija

1.9K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

899 views

Discover

Discover

36K views

afrobeats

afrobeats

225 views

Afro 2026

Afro 2026

869 views

amapiano songs

amapiano songs

219 views

Good hit

Good hit

20K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2.1K views

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

645 views

Reggae songs

Reggae songs

49K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.1K views

piano chill

piano chill

2.9K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

Piano

Piano

517 views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

30K views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.7K views

Throwback signature

Throwback signature

323 views

Amapiano

Amapiano

392 views

shower feel good songs

shower feel good songs

530 views

Slow

Slow

847K views

Feel Good

Feel Good

560 views

party

party

1.6K views

afrobeats

afrobeats

178 views

Lucky Dube

Lucky Dube

47K views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

27K views

Party jams

Party jams

22K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

Enjoy

Enjoy

1.8K views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

37K views

Saturday bangers

Saturday bangers

309 views

Stephen 003

Stephen 003

1.9K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

117K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.7K views

Latest 2025

Latest 2025

32K views

Old school afrobeats

Old school afrobeats

13K views

Amapiano

Amapiano

286 views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

19K views

Highlife

Highlife

252 views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

favourite

favourite

609 views

For the Love of music

For the Love of music

165 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

7.9K views

Alice Vibe

Alice Vibe

12K views

afro-american vibes

afro-american vibes

657 views

Amapiano flows

Amapiano flows

1.1K views